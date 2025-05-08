Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak?

Meclis tatil tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak?

Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:36

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, yurttaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak?

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman tatile gireceği belli oldu.

Anayasa’nın 93. maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 5. maddesi gereğince, Meclis’in 1 Temmuz 2025 tarihinde yaz tatiline girmesi planlanıyor.

GÜNDEME GÖRE TATİL TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

Öte yandan, Meclis gündeminde yer alan yasa teklifleri ve görüşmelerin süresine bağlı olarak TBMM'nin tatile giriş tarihi ertelenebilir.

Bu doğrultuda gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.


Etiketler: #Meclis #Türkiye Büyük Millet Meclisi #tatil

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