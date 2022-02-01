Meclis önünde eğitimcilere polis müdahalesi
TBMM’de görüşülecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik itiraz dilekçelerini teslim etmek için Meclis’in önünde bir araya gelen Eğitim İş Sendikası üyelerine polis müdahale etti.
Eğitim-İş Sendikası üyeleri, TBMM Genel Kurul'da görüşülecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geri çekilmesine ilişkin dilekçelerini bugün Meclis Başkanlığı’na teslim etmek istedi. Meclis’in önünde toplanan sendika üyelerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Adana Milletvekili Ayhan Barut da destek verdi.
Polis, Meclis önünde açıklama yapmak isteyen sendika üyelerine müdahale etti. Eğitim İş üyeleri, "Mustafa Kemal'in öğretmenleriyiz", "Öğretmene değil çetelere barikat" sloganları attı. Polis, KRT TV kameramanına da yayın sırasında müdahale ederek çekim yapmasına izin vermedi.
Müdahalenin ardından Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, şu açıklamayı yaptı:
“Türkiye’nin dört bir yanından, öğretmenlik mesleğine hiçbir iyileştirme getirmeyen, öğretmenlik mesleğinin sosyal haklarını, özlük haklarını iyileştirecek bir şey yapmayan, daha da öte Cumhuriyet’in en temel değerlerinden ‘başöğretmenlik’ gibi bir unvanı normalleştiren, değersizleştiren, öğretmenlere danışılmadan bir saray talimatıyla yerine getirilen meslek kanunuyla ilgili imza topladınız. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bugün de bu kanunun görüşüleceği yerde, yani Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi egemenliğin temsil edildiği yerde hep beraber bütün öğretmenlerin, bütün eğitim emekçilerinin sesi oldunuz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Şimdi, sizlerin topladığı imzaları bizler, buradan yönetim kurlumuzla beraber, vekillerimizle birlikte Meclis Başkanvekili’ne sunacağız.”
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