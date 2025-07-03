Meclis’teki ‘torba teklifte’ turizm sektöründeki emekçileri yakından ilgilendiren düzenleme var: İşçi pazar da çalıştırılacak!

Tam ismi “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “torba teklif” bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Düzenlemenin içerisinde çalışma yaşamını yakından ilgilendiren düzenlemeler de yer alıyor. İş Yasası kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçiler haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlamaları durumunda hafta tatiline hak kazanıyor. Hafta tatili de o hafta içerisinde kullanılıyor.

Meclis’e sunulan torba teklif ile turizm sektöründe bu şart kaldırılıyor. “Sektörün işleyişinde güçlüğe neden olduğu” gerekçesiyle değişiklik yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personel, “yazılı talebi ve onayı” alınmak kaydıyla haftalık izinlerini gerekli görülen durumlarda 7 gün değil de 10 günlük süre içerisinde kullanabilecek. Böylece haftalık izinlerin haftada 1 gün (6+1) kullanılacağına ilişkin genel kurala turizm sektöründe çalışan personel için istisna getiriliyor. Uygulama ile personel haftalık tatil günü olan pazar günleri de normal ücret ile çalıştırılmış olacak.

Ayrıca düzenlemede işçinin “yazılı talebi ve onayı” şartı aranacağı belirtilse de işçinin işyerlerinde işveren baskısı ile karşılaşabileceği yorumları da yapılıyor.

GEREKÇE NE?

Teklife dair etki analizinde, “Yapılan düzenleme ile işçi yönünden hak edilen hafta tatillerinin birleştirilerek kullanılmasına ve daha verimli bir serbest zaman yaratılmasına imkân sağlanmakta, aynı zamanda değişen sosyal yaşam ve ekonomik koşullar dikkate alınarak işçi ve işveren yönünden çalışma barışının sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır” denildi.

SKANDAL İTİRAF

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen etki analizinde bir skandal da yer aldı. Düzenleme kapsamına dahil edilen konaklama sektörü çalışanlarının sayısının bilinmediği itiraf edildi. Analizde, şöyle denildi:

“TÜİK verilerine göre (Mayıs 2024) konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde çalışan sayısı 1.3 milyon kişidir. Düzenleme kapsamına dahil edilen konaklama sektörü çalışanlarının sayısı tam olarak bilinememekle birlikte, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesis sayısı 7 bin 467, yatak sayısı ise 1 milyon 196 bin 511’dir. Dolayısıyla, düzenleme kapsamına 7 bin 467 konaklama tesisinde çalışanlar dahil olmaktadır.”

KEP'LE BİLDİRİM

Teklifteki başka bir düzenleme ile işçilere artık bildirimler kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden de gönderilebilecek. İş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler ise bu kapsamda olmayacak. İşçinin de bildirimlerin bu şekilde yapılmasını kabul etmesi şartı aranacak. Böylece bunu kabul eden işçi yapılacak bildirimlerin de kendisine yapıldığını kabul etmiş olacak.

ŞİRKETLER İŞLETEBİLECEK

Teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı ücretsiz girişli günübirlik tesisler, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü veya en az yüzde 45 ortağı olan şirketler tarafından işletilebilecek. Etki analizinde, haziran ayı itibarıyla 19 adet halk plajının hizmet verdiği, bugüne kadar söz

konusu halk plajlarının yaklaşık 6 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği belirtildi.