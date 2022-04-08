Meclis'e 'ticarethane' tarifesi: İki aylık elektrik faturası dudak uçuklattı
Elektriği son 2 yıldır Cengiz Elektrik'ten alan Meclis'in ticarethane olarak faturalandırıldığı ortaya çıktı. 2022 yılının ilk iki ayındaki fatura toplamının ise 7 milyonun üzerinde olduğu belirlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ali Haydar
Hakverdi, TBMM Yerleşkesinin son 5 yılda ödediği elektrik faturalarını ve hangi
tarifeden faturalandırıldığını TBMM Başkanlığı’na bilgi edinme yoluyla sordu.
Buna göre 2022 yılının ilk iki ayında, TBMM’nin 7 milyon 674 bin 810 lira TL
fatura ödediği anlaşıldı.
GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 260 ARTIŞ
Hakverdi, "Bu meblağ, geçtiğimiz yıl ödenen meblağın
iki buçuk katından fazla, bir başka deyişle; 2021 yılında ödenen aylık ortalama
fatura 1 milyon 471 bin 480 TL iken, bu yılın ilk iki ayı ortalaması 3 milyon
837 bin 405 TL. Yılın ilk iki ayında ödenen fatura 2017’de bir yılda ödenen
faturanın dahi üzerinde. Sadece geçtiğimiz yıla oranla bile artış yüzde 260. Bu
ortalama üzerinden yıl sonu TBMM’nin ödeyeceği rakam tahminen 45 milyon TL’nin
üzerinde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
KULLANILAN ELEKTRİK AYNI, FATURALAR KATLANIYOR
TBMM’nin kullandığı elektrik miktarının yıllar içerisinde
çok küçük değişiklikler göstermesine rağmen her yıl faturaların katlanarak
arttığına dikkat çeken Hakverdi, 2017 yılında 16.383.118,50 kWh elektrik
kullanan TBMM yerleşkesine 5 milyon 994 bin 418 lira fatura gelirken,
16.424.236,00 kWh elektrik kullandığı 2021 yılında 17 milyon 657 bin 761 TL
fatura geldiğini duyurdu.
'MECLİS TİCARETHANE OLARAK GÖZÜKÜYOR'
"2017’den 2021’e ödenen elektrik faturalarında yüzde
294’lük bir artış söz konusu. Bu artışın ana nedeni yüksek fiyat artışları ile
birlikte TBMM’nin 'ticarethane' olarak görülmesidir" diyen Hakverdi,
"Bir kamu kurumu olan ve vatandaşın vergileri ile bütçesi oluşturulan TBMM
bir ticarethane değildir. Halihazırda ülkemiz vatandaşları zor günler
geçirirken, TBMM bünyesinde çalışan ve aynı işi yapan emekçilerine farklı
ücretler ödenirken, açıktan atamalı danışman arkadaşlarımızın iş sonu tazminat
hakkı dahi yokken elektrik faturalarının ticarethane olarak faturalandırılması
ve emekçilerinden esirgediği parayı yüksek tarife ile elektrik şirketlerine
ödemesi kabul edilemez" dedi.
MECLİS'İN ELEKTRİĞİ SON 2 YILDIR CENGİZ ELEKTRİK'TEN!
Son iki yıldır meclisin elektrik ihalesini alan şirketin
Cengiz Elektrik olduğunu belirten Hakverdi, "2020 ve 2021 yılı meclisin
elektrik ihalesini alan şirket ise yine ‘tanıdık’ bir şirket. TBMM’ye son iki
yıldır elektriği Cengiz Elektrik veriyor. TBMM, bir yandan yüksek fiyatlı
tüketici grubundan elektrik alırken, diğer yandan bu yüksek fiyatlı elektrik
tarifesinin ihalesini son 2 yıldır Cengiz Elektrik aldı. Öğrendiğimiz bilgilere
göre, Ekim ayında açılan ihaleye, piyasadaki dalgalanmalar yüzünden hiçbir
firma teklif vermezken, 1 Nisan itibariyle elektronik ortamda yapılan 9 aylık
elektrik alım ihalesine, tek firma olarak teklif veren Aycan Elektrik ihaleyi
aldı. Cengiz Elektrik, elektrik fiyatlarındaki yüksek artışı öngörmüş olacak ki
bu ihaleye katılmadı" ifadelerini kullandı.
'OKULLAR, BAKANLIKLAR, MUHTARLIKLAR TİCARETHANE
OLARAK GÖZÜKÜYOR'
Bu sorunun sadece Meclis için geçerli olmadığını belirten Hakverdi "Neredeyse tüm kamu kurumları 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK’nın 5999-3 sayılı Kurul Kararı gerekçe gösterilerek 'ticarethane' olarak faturalandırılıyor. Okullar, bakanlıklar, cezaevleri, muhtarlıklar ve birçok kamu kurumlarında da durum aynı, bu kabul edilebilir değildir. Kamu kurumlarının ticarethane olarak görülüp, bu tarife üzerinden faturalandırılmasına son verilmelidir" açıklamasında bulundu.
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