Meclis'te AKP ile CHP arasında ‘Alevi’ gerilimi: 'Kaç Alevi yönetici var?'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:33

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:37

TBMM’de Madımak Katliamı’nın 31. yılı nedeniyle verilen Madımak Katliamı’nın araştırılmasıyla ilgili önerilere ilişkin konuşmalar sırasında Alevi vatandaşlara yönelik olumsuz yaklaşımların dile getirilmesi üzerine AKP ile CHP arasında bir tartışma yaşandı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Konuşmaların yeni ayrıştırmalara yol açtığını, bunu çok sorunlu bulduğunu” belirterek, “Bu ülkede yaşayan Alevi vatandaşlarımız bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Kardeşlerimizin yaşadığı sorunlarla ilgili olarak ne varsa bunun en büyük mücadelesini zaten AKP vermiştir” diye konuştu. Bunun üzerine CHP’li Başarır, Alevi vatandaşların sadece isminden ve inancından dolayı ayrıştırıldığını ifade etti.

Başarır, Zengin’e, “Kaç Alevi vali var, kaç bakan var, kaç bakan yardımcısı var, kaç üst düzey bürokrat var” diye sordu.

‘HÜSEYİN CAN GÜNER’ ÖRNEĞİ

Başarır, ardından “Bu ülkede sadece isminden dolayı, inancından dolayı” insanların ayrıştırıldığını kaydederek “Alevi yurttaşlarımız da bu ülkede en iyi okullarda okuyor, mezun oluyor, sınavlara giriyor. İşte Çankaya Belediye Başkanımızın (Hüseyin Can Güner) başına gelenler. Aldığı puan ortada ve neden elendiği de açık açık ortada. Bu bir örnek, böyle bir ayrışma var. Bir vali, bir bakan, bir bakan yardımcısı, bir üst düzey yönetici söylesin, yanılıyorsam, özür dileyeceğim” ifadelerini kullandı.

“KONU BAŞKA YERLERE ÇEKİLİYOR”

Madımak Katliamı anması için yapılan konuşmaların başka yerlere çekildiğini de vurgulayan Başarır, “Konu Sivas olayları, 35 aydının, canımızın diri diri yakılması. Ama özellikle söz almadan hemen önce ‘PKK’yi niye ağzınıza almıyorsunuz’ diye laf atıyor. Ne alakası var? Ben onu anlamıyorum, burada Sivas katliamını lanetliyoruz. Bugün yıl dönümü, bunu anıyoruz. Bunu niye karıştırıyorsunuz onu anlamıyorum” diye konuştu.