Meclis'te elektrik faturası tartışması; CHP'den AKP'ye tepki; 'Vatandaşı dondurup öldürmeye alıştınız'
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TBMM Genel Kurulu’nda 2+1 odalı eve 2 bin 127 lira elektrik faturasının geldiğini söyledi. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in, “Elektrik ısıtıcısı yakmıştır” demesi üzerine, Tezcan “Isparta'da vatandaşı soğuktan dondurup öldürmeye alıştınız, vatandaşın ısınması zoruna gidiyor. Isınacak, ne yapacak” sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin ekonomik kriz ve hayat pahalılığının etkilerinin tespiti amacıyla verdiği araştırma önergesi ile ilgili öneri hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.
Tezcan, “Türkiye'de hayat pahalılığı milleti canından bezdirmiştir. Milletin gücü yetmiyor artık. Elektrik, doğal gaz, akaryakıt, ekmek, ayçiçeği yağı; neyi sayarsanız sayın, vatandaşın belini büktü. Büken aslında bunlar değil, vatandaşın belini büken bunların arkasındaki beceriksiz, ne yaptığını bilmeyen AK Parti iktidarı” dedi.
Genel Kurul’da daha sonra iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında diyaloglar yaşandı:
- Bülent Tezcan: (Faturaları göstererek) Bakın, değerli arkadaşlar, bunlar vatandaşın faturaları, vatandaşın faturaları. Bakın, bu fatura elektrik faturası, iki oda bir salon evde elektrik faturası 2 bin 127 lira ya; el insaf, el insaf.
- AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş: Elektrik ısıtıcısı yakmıştır.
- Bülent Tezcan: Burada ‘mesken’ yazıyor, azıcık vicdanınız sızlasın, laf söylemeyin.
- İsmail Güneş: Bülent Bey, ısıtıcı yakmıştır, ısıtıcı.
- Bülent Tezcan: 600 lira geçen ayki fatura, geçen fatura 600 lira. Ne yaktıysa geçen ayki 600 lira, bu ay 2 bin 100 liranın üzerinde fatura gelmiş.
- İsmail Güneş: Bu normal.
- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Yalan mı? Ne laf atıyorsun? Yalansa çık konuş. Ne laf atıyorsun mır mır, ne konuşuyorsun oradan.
- İsmail Güneş: Hayır, yalan değildir de yani normal yaşama uygun değil.
- Bülent Tezcan: Başka bir tane daha fatura, bin 687 lira. Öğrenci evi bu, öğrenci kalıyor burada. Aydın'da üniversite öğrencisi kalıyor. Bakın, bir başka fatura, geçen ay 266 lira ödemiş, bir artı bir öğrenci evi bin 114 lira 58 kuruş ödemiş. Beyefendi diyor ki, vatandaşlarımız duysun, beyefendi AK Parti sıralarından ‘ısınmıştır’ diyor, Tabii, Isparta'da vatandaşı soğuktan dondurup öldürmeye alıştınız, vatandaşın ısınması zoruna gidiyor. Isınacak, ne yapacak? Ne yapacak? Isınacak.”
CHP’nin grup önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
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