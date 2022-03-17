İncirlik'teki nükleer tehdit Meclis'e taşındı: Felaket yaşanmadan

17 Mart 2022 Perşembe, 11:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, nükleer tehdidini Meclis'e taşıdı.

Barut, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Açlık, sefalet, yokluk ve yoksulluk diz boyu. Bu durum hem ülkemizde hem de dünyada böyle. Bir avuç tuzu kuru insanın dışında milyarlarca insan açlık ve sefaletin yanı sıra sömürü savaşları nedeniyle çile çekiyor. Her gün yeni savaşların, acıların, dramların ortasına uyanıyoruz. Filistin'de kardeşlerimiz can verirken, Ukrayna'da Rus bombalarıyla ölüyor insanlık"

