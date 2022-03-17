İncirlik'teki nükleer tehdit Meclis'e taşındı: Felaket yaşanmadan
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İncirlik Üssü'nde bulunduğu iddia edilen nükleer silahlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Barut, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın nükleer tehdide karşı dünyayı alarma geçirdiğini, ayrıca evrensel barış için nükleer tehdidin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, nükleer tehdidini Meclis'e taşıdı.
Barut, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Açlık, sefalet, yokluk ve yoksulluk diz boyu. Bu durum hem ülkemizde hem de dünyada böyle. Bir avuç tuzu kuru insanın dışında milyarlarca insan açlık ve sefaletin yanı sıra sömürü savaşları nedeniyle çile çekiyor. Her gün yeni savaşların, acıların, dramların ortasına uyanıyoruz. Filistin'de kardeşlerimiz can verirken, Ukrayna'da Rus bombalarıyla ölüyor insanlık"
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