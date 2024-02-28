Meclis'te 'yeter sayı' tartışması: 'Bekir Bozdağ tarafsızlığını yitirdi'

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ toplantı yeter sayısının bulunduğunu savunurken, muhalefet milletvekilleri toplantı yeter sayısının bulunmadığına dikkat çekti. Bunun üzerine usul tartışması açıldı. CHP'li Gökhan Günaydın, Bozdağ'ın tarafsızlığını yitirdiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:27
Meclis'te 'yeter sayı' tartışması: 'Bekir Bozdağ tarafsızlığını yitirdi'
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AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, toplantı yeter sayısı konusunda herhangi bir tereddüdün bulunmadığını, Meclis Başkanvekili Bozdağ'ın kararının yerinde olduğunu söyledi.

MUHALEFET 'YETER SAYI YOK' DEDİ, AMA...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, TBMM'nin çalışabilmesi için üye tam sayısının en az üçte birinin Genel Kurul'da bulunmasının zorunlu olduğuna işaret etti.

Genel Kurul'da 200 milletvekilinin olmadığını belirten Günaydın, Meclis Başkanvekili Bozdağ'ın tarafsızlığını yitirdiğini söyledi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da, Anayasa gereğince toplantı yeter sayısı için 200 milletvekilinin asgari şart olduğunu hatırlattı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise, toplantı yeter sayısının bulunmadığını belirtti.

"TUTUMUM İÇTÜZÜĞE UYGUNDUR"

Milletvekilleri arasında yaşanan tartışmaların ardından Bozdağ, tutumunda bir değişikliğin bulunmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"İçtüzüğün 57'nci maddesinin birinci fıkrası, birleşimi açarken başkana yoklama konusunda takdir yetkisi vermektedir. Başkan tereddüde düşmezse yoklama yapmadan birleşimi açabilir. Bu konuda uygulama da bu şekilde gelişmiştir. Nitekim bu dönem, birleşimlerin tamamına yakını neredeyse müşahede üzerine açılmıştır."

Bozdağ, 20 milletvekilinin yoklama isteme yetkisinin birleşimin başında değil işaretle oylamaya geçilirken olduğunu söyleyerek, "Tutumum İçtüzüğe uygundur. İçtüzüğü çiğneyen yaklaşım söz konusu değildir" dedi.


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