TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:32
TBMM Genel Kurulu toplandı
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Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu yaşanan maden kazasını ilişkin ihmal iddialarının araştırılmasını ve sorumlulara gerekli cezaların verilmesini istedi.

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Parti olarak yurttaşların mağduriyetlerinin takipçisi olduklarını ifade eden Erbakan, bu kapsamda Meclis'e çok sayıda kanun teklifi sunduklarını belirtti.

Erbakan, kanun tekliflerinin komisyonlarda bekletildiğini ve Genel Kurul'a sevk edilmediğini söyleyerek, "Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran iktidar kanadından bu kanun tekliflerimizi

AKP Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, "Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi" hakkında konuştu.


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