'Medeni Kanun'a dokunma, uygula'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 03:38

Çalıştayda Medeni Kanun’un önemi ve karşı karşıya olduğu risklerle mücadele, aile hukukunda arabuluculuk tehlikesine ve boşanmaların hızlandırılması yalanına karşı mücadele, nafaka hakkına yönelik saldırılar ve kadına yönelik şiddeti önlemede 6284 sayılı kanunun önemi ele alındı.

Çalıştayda ilk sözü alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Adalet Bakanlığı’nın Medeni Kanun’la ilgili 4-5 Ocak’ta düzenlediği çalıştaya tepki gösterek, “Medeni Kanun’a el uzatmak demek, laikliğe savaş açmak demektir. Fakat onlara asla geçit vermeyeceğiz” dedi.

Eşitlik için Kadın Platformu’ndan (EŞİK) Hülya Gülbahar ise medeni yasanın laiklikle birlikte toplumsal hayatın direği ve vazgeçilmezi olduğuna dikkat çekti ve “Anayasayı uygulamayanlar, yeni bir yasa yapma hakkına sahip değildir. EŞİK olarak ‘Yasalara dokunma, uygula’ diyoruz” ifadelerini kullandı.



‘SİL BAŞTAN YAZILAMAZ’

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Avukat Nazan Moroğlu ise “Medeni Kanun sil baştan yazılamaz, biz kadınlar Medeni Kanun’a sonuna kadar sahip çıkacağız. Kanundaki eşitlik talebimiz bir demokrasi mücadelesidir. Laiklik için, eşitlik için el ele dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.