Medetli'de anız yangınına sebep olan kişi gözaltına alındı
Bilecik’in Osmaneli İlçesi Medetli Köyünde 10 dönüm buğday tarlasının yanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.
Pazar günü öğle saatlerinde Osmaneli İlçesi Medetli köyü Karapüyner mevkiinde yangın çıktı.
Jandarma ekipleri yangın bölgesinde yaptıkları titiz araştırması sonuncunda yerde 1 sigara izmariti buldu.
GÖZALTINA ALINDI
Aldıkları sigara izmaritinden yola çıkan ekipler, o saatlerde oradan geçtiği ve anız yangınına sebep olduğu tahmin edilen A.Y’yi, (68) gözaltına aldı.
Köylüler, yaşanan olayın ardından büyük bir endişe yaşadıklarını ve benzer olayların tekrarlanmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Köylüler ayrıca, jandarma ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha büyük bir felakete dönüşmesinin önlendiğini ifade etti.
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