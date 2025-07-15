Medine Apartmanı davasında yeni gelişme: Sanıklar için 'bilirkişi' raporu talep edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan Medine Apartmanı'nın yıkılması sonucu aralarında 2 aylık bebeğin de olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle müteahhit Rüstem Kepek ile statik proje müellifi ve fenni mesul Ercan Gök hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Medine Apartmanı davasının duruşmasına, depremde yakınlarını kaybeden aileler, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"İNŞAATI VELİ TAŞDEMİR YAPTIRDI, BEN SADECE ÖDEME YAPTIM"

Sanıklardan Rüstem Kepek, savunmasında, binanın müteahhidi olmadığını, yalnızca arsa sahibi olduğunu öne sürdü. Kepek, "Ben Cuma Fıstık ile aynı yerde esnaflık yapıyordum. Emlakçı Veli Taşdemir bize arsa almamızı önerdi. Cuma Fıstık ile birlikte arsayı almaya karar verdik. Daha sonra yine Veli Taşdemir gelip 'İnşaatı ben yaptırırım' dedi. Projesinden malzeme alımına kadar her şeyi anahtar teslimi yapacağını söyledi. Biz de kabul ettik. İnşaatı o yaptırdı, biz sadece arsa sahibi olarak yer aldık" diye konuştu.

Kepek, inşaatın yarısı tamamlandıktan sonra ortağı Cuma Fıstık ile yollarını ayırdıklarını belirterek, projelerle ilgili süreci Veli Taşdemir'in yürüttüğünü iddia etti.

Malzeme alımının da Taşdemir tarafından yapıldığını, kendilerinin sadece ödeme yaptığını savundu. Kepek, Taşdemir'e yaptığı katkı nedeniyle bir miktar ücret verdiklerini ancak bu meblağı hatırlamadığını söyledi. Kepek, beraatine karar verilmesini ve duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.

"BİNA 8 SANİYEDE YIKILDI"

Duruşmada dinlenen müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, sorumluların tutuklanmasını talep etti. Bir müşteki, binanın 8 saniyede yıkıldığını belirterek, "Beton adeta toprak gibi dağıldı. Vefat edenlerin ağızlarına toprak dolmuştu, sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Cuma Fıstık, arsayı Rüstem Kepek ile birlikte, emlakçı Veli Taşdemir'in aracılığıyla aldıklarını belirterek, "Veli Taşdemir bizi statik proje müellifi Ercan Gök ile de tanıştırdı. Binanın üçüncü katına kadar Rüstem Kepek ile ortaktım. O noktaya kadar olan inşaat malzemelerini birlikte aldık, Veli Taşdemir süreci yönlendiriyordu. Daha sonra inşa edilen dairelerle bir ilgim kalmadı, ortaklıktan ayrıldım" dedi. Fıstık ayrıca, Veli Taşdemir'e hizmeti karşılığında bir ödeme yaptıklarını, ancak ne kadar olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Rüstem Kepek'in yanında 20 yıl şoför olarak çalıştığını belirten tanık Adem Moda, Medine Apartmanı inşaatını Veli Taşdemir'in yürüttüğünü, malzeme parasını Kepek'in ödediğini ve inşaat sürecinde Veli Taşdemir'in tüm işleri yönettiğini söyledi.

"YAPI SAHİPLERİNDEN BİRİNİN TANIK, DİĞERİNİN SANIK OLARAK YARGILANMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında eksik hususların giderilmesini talep etti.

Sanık Rüstem Kepek, tanık beyanlarına itiraz etmediğini belirterek, Veli Taşdemir'in vefat ettiğini ifade etti. Sanık Kepek'in avukatı, müvekkiline yöneltilen müteahhitlik iddiasını reddederek, "Yapı sahiplerinden birinin tanık, diğerinin sanık olarak yargılanmasını kabul etmiyoruz" dedi.

DURUŞMA 23 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın ekleriyle birlikte resen seçilecek bilirkişi heyetine tevdi edilmesine, tarafların ve üçüncü kişilerin dikkat ve özen yükümlülüklerinin tespiti için rapor hazırlanmasına karar verdi.

Heyet, sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

"ADALET YERİNİ BULANA KADAR PEŞİNİZDE OLACAĞIM"

Medine Apartmanı'nda kardeşini, kardeşinin eşini ve iki yeğenini kaybeden Nevruz Zülkadir, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sanıklar, ölmüş bir insanın üzerine suç atarak hayatta kalmaya çalışıyor. Kardeşim, evlatlarının ölümünü toprak altında izleyerek can verdi. Siz ise dört duvar arasında cezanızı çekmeye bile cesaret edemeyecek kadar kötü kalpli insanlarsınız. Adalet yerini bulana kadar peşinizde olacağım. Tek başıma kalsam bile bu davanın peşindeyim."