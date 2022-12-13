Medreseler, dernek ve vakıf çatısı altında yeniden hortladı: Ahiret için bağış topluyorlar

13 Aralık 2022 Salı, 04:00

Türkiye’de 1924’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisad kanunuyla birlikte kapatılan medreseler, dernek ve vakıflar çatısı altında yeniden faaliyet yürütmeye başladı.

İstanbul Sultangazi merkezli Alem-i İslam Derneği, medrese eğitimi veren kurumlardan biri. 2019’da kurulan bu dernek yalnızca erkek öğrencilere “eğitim” verirken internet sitelerinde yürüttükleri faaliyetlere ilişkin derneğe sadece 9-12 yaşındaki erkek çocuklarının kabul edildiği ifade ediliyor.

İsmailağa cemaatine yakın birçok vakıf da İstanbul’un çeşitli yerlerinde medrese eğitimi veriyor. Çare Derneği, Erenler Vakfı, Fatih Medreseleri Vakfı, Hizmet Gönüllüleri Vakfı ve Vuslat Derneği de Kuran kursu adı altında medrese faaliyeti veren kurumlar arasında yer alıyor.

Söz konusu kurumlar İstanbul’la sınırlı değil. Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde birçok binası bulunan ve en az bin 200 öğrencisi bulunan Uluçınar Derneği, kurumlarında medrese eğitimi verdiği öğrenildi. Derneğin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, “İslam ilmi ve kültüründen uzak nesiller yetiştirmek isteyenlere inat, nice alim ve ulemanın yetişeceği medreseler kuruyoruz. 85 erkek ve 250 hanım hocamız liderlik ediyor. Erkek ve hanım medreselerimiz ilmi faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da tebliğ faaliyetlerine devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Merkezi Diyarbakır’da olan ve Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet yürüten Alimler ve Medreseler Birliği’ne bağlı birçok kurumda da medrese eğitimi veriliyor olması dikkat çekti. Kendilerini “İttihadul Ulema” olarak adlandıran kurumun, “İttihadululema” adıyla faaliyetlerini paylaştıkları internet sitelerinde ise şu ifadelere yer verildi: “Medreselerle ilgili ilmi çalışmalar yaparak faaliyetlerini yürüten İttihad-ul Ulema, topluma önderlik yapan, halkla iç içe olan örf ve adetlerini göz önünde bulunduran âlim ve âlimeler yetiştirmeyi hedefliyor.”

YETİMLERİ ÖNE SÜREREK...

Vakıf ve dernek çatısı altında medrese eğitimi veren kurumların “yetim ve kimsesiz çocukları okutuyoruz” diyerek bağış toplamaları da dikkat çekti. İsmailağa cemaatine yakın birçok vakıf da Kuran kursu adı altında medrese eğitimi veriyor. İsmailağa cemaatinin internet sitelerinde medreseler için toplanan bağışlar ise “Ahiret sermayesi” olarak adlandırılıyor. Kurum sitesinde medreseler için toplanan bağışlar şu ifadelerle talep ediliyor “Hayır sahipleri, yapacakları yardımlarla yeni alınan parsellerde pay sahibi olabilecekler ve dileyenler bağış kalemleri vasıtasıyla beton ve demir gibi temel inşaat malzemelerini de üstlenebilecekler. Ahiret sermayesi anlamına gelen bu kalıcı eserde pay sahibi olmak için geç kalmayın.”