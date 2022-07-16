İktidar ve muhalefetin ortaklaşa çıkardığı Diyanet Akademisi Yasası'nın zararı büyüyor: Medreselere acil yol açtılar

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

İktidar ve muhalefetin ortak oylarıyla çıkarılan “Diyanet Akademisi Yasası”nın ardından Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı beldesinde “Şeyh Ahmed Şorşibi Külliyesi” adı altında medrese açılışı yapıldı.

Medresenin açılış törenine, Hizbullah’a yakın HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, AKP eski Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu katıldı. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Rıfat Ablay’ın Kuran tilavetiyle başlayan törende, dualar okundu. Açılışta, kendisine şeyh dedirten Fatih Önal, “Medreseleri muhafaza etmek İslamın saf ve temiz ilim kaynaklarını muhafaza etmek demektir. Medreseleri yaşatmak ve muhafaza etmek ise onları ilim talebeleriyle şenlendirmekle mümkündür. Öte yandan medreselerin eğitim müfredatını çağın ihtiyaçlarına göre güncellemek ve medreselerin fiziki şartlarını daha elverişli hale getirmek için de çok çaba sarf etmek gerekmektedir” diye konuştu.

‘FEDAKÂRLIK LAZIM’

Yolları kayyum idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce açılan medresenin açılışında bir konuşma yapan Abdülkuddus Yalçın da alimlerin canlarıyla ve başlarıyla mücadele ettiklerini belirtti. Kendisine “ittihadi ulema üyesi, molla” sıfatlarını veren Abdülkuddus Yalçın, “Eğer medreseler yoksa İslam muhafaza edilemez ve cehalet yeryüzünü sarar. Bundan dolayı ehli küfür bir memlekete saldırdığında yönünü önce medreselere çeviriyor ve yok etmek istiyor” dedi. Yalçın, şunları söyledi:

“Alimlerimiz mağaralarda, ahırlarda, çöllerde, dağlarda derslerine devam ettiler. Şehit edildiler, başları kesildi ve halkın arasında kıymetsizleştirilmek istendiler. Yine de derslerini terk etmediler. Belki onların gayretlerinden ve fedakârlıklarından dolayı Allah bu güzel günü bize gösterdi ve bir medrese açılışı için toplandık. Medreselerin ihyası için ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Hayırseverler ve gençlerimizin bu konuda fedakârlık yapmaları lazım.”

Geçtiğimiz ilkbaharda TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen Diyanet Akademesi Yasası’yla medreselerin yeniden açılmasına olanak tanınmıştı. Söz konusu yasa, iktidar ve muhalefet partilerinin oylarıyla geçmişti.