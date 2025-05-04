Medreseler eğitimin merkezinde!

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 05:17

“Arifan İlmi ve Fikri Araştırmalar Vakfı” adıyla Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli protokoller imzalayan Arifan Külliyesi, hiçbir tarikata bağlı olmadığını vurgulayarak Sivas’ta ilahiyat fakültesi öğrencileri, imam hatip öğrencilerine din ve Arapça dersleri veriyor.

Medrese kendi faaliyetlerini eğitim ve halka irşat görevi (Halkı dini görevlerini yerine getirmek için çağırma) olarak açıklıyor. Vakıf, halihazırda Sivas merkezde 8 bin metrekarelik bir binaya sahip.

Medrese çalışmaları kapsamında 10 Mayıs’ta “Bölgemizde Din Eğitimi-İhtiyaçlar ve Teklifler Çalıştayı” düzenlenecek. Söz konusu etkinlik; bölgedeki cemaatlerin temsilcileri, imamhatip okullarından temsilciler, din kültürü ve ahlak bilgisi (DİKAB) öğretmenleri ve ilahiyat fakültesi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek. Medrese; “Dijital İmam Akademi” adı altında adeta “e-medrese” uygulamasını da başlattı. Söz konusu uygulamayla medrese; halihazırda görevli olan imam-hatiplere, müezzinlere, mesleki ders öğretmenlerine ve DİKAB’lara “mesleki uzmanlık eğitim izlencesi” başlattı.