Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven kimdir? Elif Güven tutuklandı mı?

Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:44

Güncelleme: 23.03.2025 - 12:42

19 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi hakkında başlatılan 'kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla ilgili 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalam kararı çıkan isimlerden biri de Elif Güven.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari durumda olan şüpheli Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı.

ELİF GÜVEN KİMDİR?

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 91’e yükseldi. Operasyonda firari durumda olan İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

Güven, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

ELİF GÜVEN TUTUKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyei'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan belediye çalışanları hakkında kararlar açıklanıyor.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Alper Aydın, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Sarıbaş, Mete Sarısaltuk, Murat Abbas, Serdar Haydanlı, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Ahmet Köksal, Hakan Karanis Tuncay Yılmaz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün , Necati Özkan ve Elif Güven tutuklandı.