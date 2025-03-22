Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven kimdir? Elif Güven neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:44

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:04

19 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi hakkında başlatılan 'kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla ilgili 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalam kararı çıkan isimlerden biri de Elif Güven.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari durumda olan şüpheli Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı.

ELİF GÜVEN KİMDİR?

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 91’e yükseldi. Operasyonda firari durumda olan İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

Güven, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.