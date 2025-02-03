Medyaya 'Gezi' incelemesi: Israrla 'direniş' denilerek anılır hale getirilmiş

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:13

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:20

2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu ve şirketine bağlı oyuncuları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" iddiasıyla geçen Cuma günü tutuklandı. Soruşturma kapsamında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Düvenci, Nejat İşler ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin tanık sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Savcılıkta kendilerine hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Alabora ile tanışıklıkları ve irtibatlarının bulunup bulunmadığı sorulan ve herhangi bir irtibatlarının olmadığını söyleyen Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında, şüpheliyi kayırmaya yönelik gerçeğe aykırı ifade verdikleri gerekçesiyle "yalan tanıklık" suçundan soruşturma başlatıldı.

YAZI BUGÜN GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bugün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına bir yazı gönderildi. Yazının içeriği, 12 yıl önce gerçekleşen "Gezi Parkı" eylemlerini konu alıyor.

Savcılık, gönderdiği yazıda RTÜK'ten, Gezi protestoların başladığı tarih olan 27 Mayıs 2013'ten itibaren "gösterilerin yaygınlaşması, propagandasının yapılması, kamuoyuna legal gösterilmesi şeklinde gerçekleşen ve olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmesine sebep olan" tüm medya kayıtların derlenerek üst yazı ile başsavcılığa gönderilmesini istedi.

Savcılığın yazısında, İstanbul Taksim Bölgesi Yayalaştırma projesiyle ilgili Taksim Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların 27 Mayıs 2013 tarihinde başka yere nakledilmesiyle başlayan protesto eylemlerinin, provokasyonlarla birlikte ülke çapında olaylara ve şiddet içerikli eylemlere dönüştüğü ifade edildi. Savcılık, söz konusu yazısında gösteriler sırasında çok sayıda Emniyet görevlisi ve yurttaşın yaralandığını, kamu malları ile özel/tüzel kişilerin mallarının ciddi oranda zarar gördüğünü ve ölümlü hadiselerin de meydana geldiğini kaydetti.

"SİMGELEŞTİRİLDİ"

Protesto döneminde bazı gruplar tarafından Twitter üzerinden #occupygezi ve #DirenGeziParkı gibi hashtagler açılarak Gezi Parkı'nın simgeleştirildiğini belirten savcılık, yazıda, "... ısrarla 'direniş, ayaklanma vb.' çağrılar ile anılır hale getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"TÜM MEDYA KAYITLARI..."

Gezi eylemlerine ilişkin 2014 yılında soruşturma başlatıldığını kaydeden savcılık yazısında, "27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren söz konusu yasa dışı gösterilerin yaygınlaşması, propagandasının yapılması, kamuoyuna legal gösterilmesi şeklinde gerçekleşen ve olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmesine sebep olan tüm medya kayıtların derlenerek üst yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi" talep edildi.