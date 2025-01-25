Ünlü isimler ifadeye çağrılmıştı: CHP lideri Özgür Özel, Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili heyet görevlendirdi
CHP Genel Başkanı Özel, Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili heyet görevlendirdi. Heyet, soruşturma süreçlerini takip edecek, ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım'ın gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasının ardından, İstanbul'daki Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.
HUKUKİ DESTEK VERİLECEK
Heyet, soruşturma süreçlerini takip edecek, ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunacak.
Etiketler: #Özgür Özel #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #gezi parkı
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