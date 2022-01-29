'Mehdi'liğe inanmadığı için öldürmüştü: Cezayi ehliyeti yeniden araştırılacak
Zonguldak’ta, Murat Cura’yı (67) tabancasıyla 9 el ateş edip öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Erdoğan Kösepınar’ın (55), ikinci kez akıl sağlığı raporu bekleniyor.
Olay, 14 Ekim 2020’de meydana geldi. Almanya’da yaşayan ve memleketine tatile giden Erdoğan Kösepınar, Almanya’dan tanıdığı Murat Cura’nın Çaycuma ilçesi Kayıkçılar köyündeki evine gitti.
Evin önünde pusu kuran Kösepınar, tabancayla 9 el ateş ettiği Cura’yı öldürdü. Tutuklanan Kösepınar hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı. Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede kendisini mehdi ilan eden Kösepınar’ın, bunu kabul etmeyen Cura’yı öldürdüğü ifade edildi.
YENİDEN RAPOR ALINACAK
İddianamede, Kösepınar için alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklanmıştı.
Tutuklu sanık Kösepınar, davanın ikinci duruşmasına SEGBİS yöntemiyle cezaevinden katıldı. Duruşma, Kösepınar hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan cezai ehliyetinin tam olup olmadığı yönünde yeniden rapor alınması için ertelendi.
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