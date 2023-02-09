Mehmet Akif Ersoy arama kurtarmadaki krizi anlattı: 'Biz çıkaracağız'

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını takip eden Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, 'Üzülerek ve rahatsız olarak paylaşıyorum' diyerek deprem bölgesinde yaşanan bir arama-kurtarma sorununu aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 22:50
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem meydana geldi. 

Mehmet Akif Ersoy, Kübra Par'ın modaratörlüğünde Habertürk'te yapılan deprem yayınında Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı.

Ersoy, "Diyorlar ki; 'Arama kurtarma yapıyoruz, kazıyoruz kazıyoruz tam kişiye ulaşıyoruz, bir çocuğa mesela, pat bir ekip geliyor ve diyor ki; sizin işiniz bitti onu biz çıkaracağız'" dedi. 

Konunun dile getirilmesinden memnuniyet duyan bir grup ise Ersoy’u alkışladı.

Ersoy geçen günlerde yapılan yayında da arama kurtarma ekibinin karanlıkta çalıştığını ve ışıkların yetersiz olduğunu ışıkları kapatarak göstermişti. 


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