Mehmet Akif Ersoy Habertürk canlı yayınında böyle tepki gösterdi: 'Yavaş yavaş koordine oluyorlar diyeceğim...'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 10:13

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 10:13

Mehmet Akif Ersoy, Kübra Par'ın modaratörlüğünde Habertürk'te yapılan deprem yayınında Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı. Ersoy, "Yavaş yavaş koordine oluyorlar diyeceğim, vatandaş kızacak, 62 saat oldu diye. Oldu valla" dedi.

Ersoy geçen günlerde yapılan yayında da arama kurtarma ekibinin karanlıkta çalıştığını ve ışıkların yetersiz olduğunu ışıkları kapatarak göstermişti.