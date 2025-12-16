Mehmet Akif Ersoy ‘uyuşturucu’ operasyonunda tutuklanmıştı: Polat çiftinin eski avukatı savunmasını üstlendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 4 isim geçtiğimiz günlerde tutuklandı.
‘ÖRGÜT KURMAK' İDDİASI İLE TUTUKLANDI
Ersoy'un “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.
“HUKUKİ MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM”
Silivri F Tipi 9 No’lu Cezaevi’ne nakledilen Ersoy, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları kesin biçimde reddetti. Masumiyet karinesinin ihlal edildiğini savunan Ersoy, hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.
“HİÇ KULLANMADIM” DEMİŞTİ, TEST SONUCU ‘POZİTİF’ ÇIKTI.
Son olarak, ifadesinde hiç uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Ersoy’un verdiği uyuşturucu testinin sonucu ‘pozitif’ çıktı.
ENGİN-DİLAN POLAT ÇİFTİNİN ESKİ AVUKATI İLE ANLAŞTI
Yaşanan gelişmelerin ardından, Ersoy’un savunmasını avukat Hüseyin Kaya’nın yürüteceği kaydedildi. Kaya’nın cuma günü itibarıyla Ersoy’un avukatı olarak göreve başlayacağı öğrenildi.
Kaya; “Kara para aklamak", "Vergi usul kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan - Engin Polat çiftinin avukatlığını üstlenmişti.
Dilan Polat 15 Haziran 2024’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, avukat Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.