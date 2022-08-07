Mehmet Ali Çelebi'ye Ahmet Yavuz'dan sert tepki: 'Stokholm sendromunun en son tezahürü'

07 Ağustos 2022 Pazar, 16:07

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, TV100'de katıldığı canlı yayın programında Gelecek Partisi'nden istifa eden ve Cumhur İttifakı'na yönelik söylemleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağını öne sürdü.

Yarkadaş, “Bugün AK Partili bir arkadaşıma sordum, ‘Mehmet Ali Çelebi ile bir irtibatınız mı var?’ diye. 'Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti Grup Başkanvekillerinden biri ve AK Parti MKYK Üyesi bir arkadaşımız bir temas kurdular, görüşmeler yaptılar ve Mehmet Ali Çelebi’nin ekim ayından itibaren AK Parti sıralarında artık milletvekilliğine devam etmesi hususunda anlaştılar' dedi'' ifadelerini kullandı.

"SİYASETİ BIRAKSAM DA 6+1'İ DEĞİL CUMHUR İTTİFAKI DERİM"

Yarkadaş'ın açıklamalarının ardından birçok siyasetçi Çelebi'ye tepki gösterdi. Çelebi, kişisel Twitter hesabında AKP - MHP ittifakına yakınlığını belirten bir yazısını yeniden paylaştı. Çelebi'nin paylaşımı şu şekilde:

"Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net. Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur İttifakı derim. 'Milli Birlik’ şarttır. Buna her türlü katkıyı sunarım. Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye’nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik."

EMEKLİ TÜMGENERAL YAVUZ'DAN ÇELEBİ'YE SERT TEPKİ

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Çelebi'nin sözlerine sert tepki gösterdi. Yavuz, Çelebi'nin paylaşımını alıntılayarak, "Stokholm sendromunun en son tezahürü" ifadesini kullandı.