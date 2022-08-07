Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi hangi partilerde görev aldı? Mehmet Çelebi siyasi hayatı...

07 Ağustos 2022 Pazar, 11:12

Şubat ayında Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi geçen günlerde Cumhur İttifakı'na yönelik söylemleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kez de Mehmet Ali Çelebi’nin AKP'ye katılacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. İşte Mehmet Ali Çelebi hakkında merak edilen önemli noktalar...

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

'Mehmet Ali Çelebi', 23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askerî Lisesini birincilikle bitirdi. 2007'de Kara Harp Okulunu 4. olarak bitirdi ve teğmen oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu.

Ergenekon davaları kapsamında, “örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 18 Eylül 2008’de tutuklanarak, 41 ay cezaevinde yattı.11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı.

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında parti meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti.

17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katılan Çelebi, 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden de istifa etti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Ali Çelebi, cezaevinde olduğu sırada Ergenekon davaları dolayısıyla mahkemeye ziyarete gelen hemşire Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. 38 yaşındaki Çelebi, bir çocuk babasıdır.