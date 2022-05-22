Mehmet Ali Erbil ile davalık olmuşlardı! Şarkıcı Ece Ronay'ın davasında karar: Videolar kaldırılacak
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ile olan davası süresinde kendisi hakkında yapılan ‘hakaret’ içeren videoların kaldırılması için verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Ece Ronay’ın avukatı Oğuzhan Yeni, “En kısa sürede videoların kaldırılmasını bekliyoruz, eğer kalkmazsa tekrardan hukuki sürecimiz devam edecek” dedi.
Tiktok fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden 'taciz' ve 'hakaret' sebebiyle şikayetçi olmuştu. Bu süreçte, bazı televizyon kanallarında ise genç kadın hakkında ‘hakaret’ içeren açıklamalar yapılmıştı. O programların Youtube platformunda paylaşılması üzerine Ece Ronay, ‘hakaret’ içeren videoları kaldırmak için harekete geçti.
Ronay, Adana’da avukat Oğuzhan Yeni'nin aracılığıyla mart ayında dava açtı. Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce görülen davada 13 Mayıs tarihinde karar çıktı ve mahkeme ‘hakaret’ içeren videoların kaldırılmasına karar verdi.
Avukat Oğuzhan Yeni, “Ece Hanım'ın Mehmet Ali Erbil ile olan taciz iddiası dosyasında ‘hakaret’ içeren söylemlerin olduğu televizyon kanallarına görüntülerin kaldırılması için ulaştık. Ancak o kanallar görüntüyü kaldırmadı. Biz de Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne erişim engeli getirmesi için dava açtık. Mahkeme de kararı verdi, o 7-8 videoya erişim engeli getirdi. Kararı şimdi kendilerine gönderdik. En kısa sürede videoların kaldırılmasını bekliyoruz, eğer kalkmazsa tekrardan hukuki sürecimiz devam edecek” diye konuştu.
Avukat Yeni, “Kadına şiddet sadece fiziksel olmuyor. Kadına şiddet böyle televizyon üzerinden de olabiliyor. Herkes böyle olaylarda mahkemeye başvurup hakkını aramalı. Mahkeme çok güzel bir karar verdi” ifadelerini kullandı.
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