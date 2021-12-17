Ece Ronay şikayetçi olmuştu: Mehmet Ali Erbil ifade verdi

17 Aralık 2021 Cuma, 17:00

Ekim ayında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den şikayetçi olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay taciz iddiasını sosyal medyadan duyurmuştu.

Ünlü komedyenin kendisini taciz ettiğini öne süren Ronay, “Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın” sözleriyle Erbil tarafından gönderildiği iddia edilen mesajları yayınlamıştı.

Ece Ronay'ın yayınladığı söz konusu mesajlarda, "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, memelerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın" ifadeleri yer alıyordu.

Mehmet Ali Erbil ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, "O mesajların tamamını ve daha fazlasını medyaya değil savcılık makamına sunacağım" demişti.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ADLİYEYE GELDİ

Ece Ronay tarafından "cinsel taciz" ve "sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.