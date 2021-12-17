Ece Ronay şikayetçi olmuştu: Mehmet Ali Erbil ifade verdi
Şovmen Mehmet Ali Erbil, klibinde rol aldığı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay’ı taciz ettiği iddiasına ilişkin hakkında açılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yürümekte zorluk çeken Erbil, tekerlekli sandalye ile savcı odasına götürüldü.
Ekim ayında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den şikayetçi olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay taciz iddiasını sosyal medyadan duyurmuştu.
Ünlü komedyenin kendisini taciz ettiğini öne süren Ronay, “Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın” sözleriyle Erbil tarafından gönderildiği iddia edilen mesajları yayınlamıştı.
Ece Ronay'ın yayınladığı söz konusu mesajlarda, "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, memelerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın" ifadeleri yer alıyordu.
Mehmet Ali Erbil ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, "O mesajların tamamını ve daha fazlasını medyaya değil savcılık makamına sunacağım" demişti.
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ADLİYEYE GELDİ
Ece Ronay tarafından "cinsel taciz" ve "sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Omicron'da bu şikayetlere dikkat!
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- Müdahalenin ardından dolarda son durum
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Habertürk'te 'enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- Bankacılardan 2022 tahmini
- Patronlardan acil önlem çağrısı
- İsrail basınından Erdoğan analizi