Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 16:13

Güncelleme: 11.11.2024 - 18:06

Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatılmıştı. Mehmet Ali Erbil, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu 20 şüpheli hakkında yasadışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sunucu Mehmet Ali Erbil ve beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

MEHMET ALİ ERBİL VE ORTAÇ'A TUTKLAMA TALEBİ

İstanbul'da yasadışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda bu sabah gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim, Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya veren şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sek edildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

"TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM"

Serdar Ortaç'ın da savcılık ifadesi sona erdi. Ortaş, nöbetçi hakimliğin bulunduğu koridora polis eşliğinde gitti. Yürümekte güçlük çeken Serdar Ortaç, gazetecilerin sorularına, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma kötü örnek olduğum için üzgünüm" dedi.

Gazetecilerin, "Tutuklamaya mı sevk edildiniz" sorusuna Ortaç, "Bilmiyorum" dedi.

"DİJİTAL UYUŞTURUCU" DEĞERLENDİRMESİ

Savcılık, tutuklama talepli sevk yazısında; açık kaynak araştırma raporundaki tespitlerin dosyaya alındığını belirterek şüphelilerin; "dijital uyuşturucu" niteliğine haiz yasa dışı bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiklerini, buna ilişkin somut delil bulunduğunu, reklamı yapılarak teşvik edildiği öne sürülen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin yurt dışı kaynaklı olduğunu, aynı suçtan yürütülen benzer soruşturmalarda şüphelilerin ifade ve diğer soruşturma işlemlerinden sonra yurt dışına çıkarak eylemlerine devam ettiklerinin görüldüğünü belirtti.

"VEHAMET ARZ EDİYOR"

Şüphelilerin kaçma şüphelerinin bulunduğu kaydedilen sevk yazısında, yasa dışı bahis ve kumarın özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere aile kurumu üzerinde tahribat yarattığı, bu eylemin 'vahamet arz ettiği' değerlendirildi.