Mehmet Ali Gölcük toprağa verildi

Trafik kazasında yaşamıını yitiren, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın kuruluşu Yenigün Haber Ajansı Başkanvekili Osman Gölcük'ün oğlu Mehmet Ali Gölcük (32) İzmir Kiraz'da toprağa verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 18:03
Mehmet Ali Gölcük toprağa verildi
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Trafik kazasında yaşamını yitiren, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın kuruluşu Yenigün Haber Ajansı Başkanvekili Osman Gölcük'ün oğlu Mehmet Ali Gölcük (32) dün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Maden mühendisi olan Mehmet Ali Gölcük, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kullandığı otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanmış kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Gölcük, İzmir'in Kiraz ilçesi Karaman Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Gölcük ailesi taziyeleri kabul etti.


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Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Gölcük trafik kazası

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