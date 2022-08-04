Mehmet Cengiz şimdi de havacılık şirketi kurdu
AKP iktidarının gözde müteahhitlerinden Mehmet Cengiz'in yeni bir sektöre adım attığı öğrenildi.
Muhalefetin ‘5’li çete’ diye adlandırdığı isimler arasında yer alan Mehmet Cengiz'in havacılık şirketi kurduğu ortaya çıktı.
Halihazırda, Atatürk Havalimanı’nı kapatma garantisiyle kurulan İGA’nın (İstanbul Havalimanı) iki ortağından biri olan Cengiz’in yeni havayolu şirketini 13 Haziran’da kurduğu öğrenildi.
Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Unison Havacılık Anonim Şirketi’nin sermayesi 36 milyon 140 bin 750 TL olarak gösterildi.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz olurken, Başkan Yardımcısı Ekrem Cengiz, Yönetim Kurulu Üyesi ise Şeref Cengiz oldu.
Şirketin turistik ve gezi amaçlı havayolu yolcu taşımacılığı ve hava taksi taşımacılığı alanında çalışacağı kayıtlara geçti.
Ticaret sicil kaydında yeni şirketin iş konusu şöyle özetlendi:
Hava taşımacılığı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı hatlarda tarifeli yada tarifesiz yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak,
Uçak ve Helikopterleri kullanmak suretiyle hava taksi, ambulans hizmetlerinde bulunmak.
Yurtiçi ve yurtdışı havayolları ile kargo ve posta hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak,
Charter anlaşmaları yaparak hava yolu ile yolcu taşımak, uçak ve helikopterlerle turistik turlar ve geziler düzenlemek, bu tür gezilere aracılık etmek, bu maksatla hava taşıma filoları kurmak bunları işletmek ya da işlettirmek,
Her nevi uçak ve helikopter ile bunlara ait yedek parça, aksam ve aksesuarlarının ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak bunları kiralamak kiraya vermek.
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