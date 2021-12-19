Mehmet Ceyhan'dan çocuklara uygulanan aşıyla ilgili kritik mesaj

19 Aralık 2021 Pazar, 08:04

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına karşı aşılama süreçleriyle ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

Ceyhan, 2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını ifade etti.

AİLELERİ UYARDI

Mehmet Ceyhan, “Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek. Dolayısıyla küçük çocukları maske, mesafe, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmadan uzak tutmalıyız” dedi.

Ailelere de çağrıda bulunan Ceyhan, “Küçük çocukların aileleri de en az 3 doz aşılanmalı ve virus bulaşından korunmak için önlemlere çok iyi uymalıdır” ifadelerini kullandı.