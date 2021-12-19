Mehmet Ceyhan'dan çocuklara uygulanan aşıyla ilgili kritik mesaj
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını belirtti. Ceyhan, "Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına karşı aşılama süreçleriyle ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.
Ceyhan, 2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını ifade etti.
AİLELERİ UYARDI
Mehmet Ceyhan, “Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek. Dolayısıyla küçük çocukları maske, mesafe, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmadan uzak tutmalıyız” dedi.
Ailelere de çağrıda bulunan Ceyhan, “Küçük çocukların aileleri de en az 3 doz aşılanmalı ve virus bulaşından korunmak için önlemlere çok iyi uymalıdır” ifadelerini kullandı.
2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısı beklenen etkiyi sağlamadı.— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) December 18, 2021
Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek. Dolayısıyla küçük çocukları maske, mesafe, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmadan uzak tutmalıyız. pic.twitter.com/7CDWVvHZEj
Video Haberler
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
En Çok Okunan Haberler
- ASELSAN Katar’a açıldı
- Yargıtay’dan bankalara kötü haber
- Renault Clio'ya bir günde dev zam
- VakıfBank mobil uygulaması çöktü
- Çok konuşulacak “5'li çete” iddiası
- Hazal Kaya'dan yeni 'aşı' paylaşımı
- AB'ye vizeyle giriş değişiyor
- TÜSİAD'tan iktidara çağrı
- Asgari ücret, emekli maaşını ne yönde etkileyecek?
- Üçüncü aşı işe yarıyor mu?