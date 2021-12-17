Tarihi geçmiş Biontech aşılarına büyük tepki: Üstünde neden tarih var o zaman?

17 Aralık 2021 Cuma, 14:05

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi tedavisinde kullanılan ilaç ve aşılarla ilgili yeni bir konu gündeme geldi.

Son kullanma tarihi geçen Favipiravir ilacı ve Çince yazılı Biotench aşıların ardından şimdi de Covid-19 aşısında son kullanma tarihi krizi yaşanıyor. Koronavirüs aşısı için 3.dozu yaptırmaya giden yurttaşlar, son kullanma tarihi geçmiş aşılarla karşılaşıyor.

"GÜVENEMEDİK VE FORMLARIMIZI İPTAL ETTİK"

16 Aralık'ta koronavirüs 3. doz aşısını olmaya giden ancak aşının son kullanma tarihinin 9 Aralık 2021'de dolduğunu fark eden ünlü müizisyen Aytekin Ataş, konuyla ilgili yaşadıklarını Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.

16 Aralık tarihinde eşiyle beraber özel bir hastaneye aşı olmaya gittiklerini belirten Ataş, "Hastaneye gittiğimizde bize verilen formu imzaladıktan sonra sırada bekleyen bir hanımefendinin hemşireyle son kullanma tarihi üzerine konuştuğunu duyduk. Aşının flakonuna bakmak istedik. Sağolsun hemşire gösterdi ve SKT’nin 9 Aralık'ta geçtiğini gördük. Kontrol etmek için gidip başka flakonlara da baktı. Onlarda da durum aynıydı. Bekleyenlerden bazıları “üzerinden çok zaman geçmemiş” diyerek yine de aşıyı yaptırdı ama biz güvenemedik ve formlarımızı iptal edip ayrıldık" dedi.

Yaşanan bu durumu Twitter hesabından paylaştıktan sonra bazı kullanıcıların yurtdışında bazı üniversitelerin ve Pfizer'in SKT uzatmasıyla ilgili yazılarını paylaştıklarını söyleyen Ataş, "O yazılarda da saklama koşullarına bağlı olarak uzatmanın mümkün olmadığı bazı istisnalar vardı ve bazı ülkelerde tarihi geçmiş aşıların imha edildiğini okuduk. Madem eldeki aşı stokunda SKT’si geçmek üzere olan aşılar vardı, keşke hatırlatma dozunu erkene alma kararı 2-3 hafta önce verilseydi de bu belirsizlik yaşanmasaydı. Net bir cevap alıp güvendiğimiz bilim insanları tarafından da teyit edilince gidip hatırlatma dozunu yaptırmak istiyoruz" diye konuştu.

Bugün 3. doz BioNTech randevuma gittim. Ama aşının son kullanma tarihi 9 Aralık'ta geçtiği için yaptırmadan çıktım. Hemşire diğer aşılara da baktı. Hepsi 9 Aralık'ta dolmuş. Bekleyenlerin kimisi "1 haftadan bir şey olmaz" dedi. Biz diyemedik, aşılanmadan çıktık. @drfahrettinkoca pic.twitter.com/TttffaODuL — Aytekin Ataş (@AytekinAtas) December 16, 2021

Sosyal medya kullanıcıları ise koronavirüs için 3. doz aşı olmaya gittiklerinde yaşananları şöyle anlattı:

3. doz aşı randevu açıp son kullanma tarihi geçmiş aşı vurmak nedir? Randevumu iptal edeceğim. Bu duruma açıklık getirmenizi bekliyoruz. @saglikbakanligi @drfahrettinkoca — Biri (@kimyaziyorki) December 17, 2021

Aşı randevusu aldım ama tarihi geçmiş aşı yapılıyor.. Bilimsel bir cevap yok, sadece Bakanlık "Sorun yok" diye yazı yollamış.. Sağlık personeli yılmış durumda, "Fotoğrafı çekin de rezaleti herkes görsün" diyorlar!! pic.twitter.com/F6u0IbzQJi — iskender baydar (@iskenderbaydar) December 17, 2021

Hocam bugun okmeydani cemil tascioglunda bende biontech 3. Doz asimi olurken tarihinin geçmiş oldugunu gördüm.2021/12/09 tarihli çince yazili asilari yapiyorlar. Hemsire hanima tarihi gecmis diye soyledigimde aralık tarihli birsey olmaz dedi ve yaptı.sizce etkinlikte srun olur mu — Elif& Güneş ?? (@zuzuelif) December 17, 2021

HAZAL KAYA'DAN DA TEPKİ GELDİ

Öte yandan ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan da tarihi geçmiş Biontech aşısıyla ilgili bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından 11 Aralık tarihli Biontech aşısını paylaşan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya takip etmenin faydaları... 11 Aralık'ta tarihi dolmuş aşı olacaktık şişeyi görmek istemesem. Yapılan açıklama da tarihi geçtikten sonra 9 ay daha kullanılabiliyor aşılar. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir yazısı varmış. Aşının üzerinde neden son kullanma tarihi var o zaman?"

"TEDİRGİN OLMAYIN"

Koronavirüs 3. dozuyla ilgili kafa karıştıran bu konuya ilişkin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Esin Davutoğlu Şenol, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden gelen açıklamayı paylaşan Şenol, "Aşıların Raf Ömrüne dair üretici Firma tarafından yapılan ve onaylı güncelleme. Tedirgin olmayın" ifadelerini kullandı.