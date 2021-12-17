Tarihi geçmiş Biontech aşılarına büyük tepki: Üstünde neden tarih var o zaman?

Ünlü müzisyen Aytekin Ataş, koronavirüs 3. doz için hastaneye aşı olmaya gittiğini, ancak aşının son kullanma tarihi geçmiş olduğunu fark edince aşı olmaktan vazgeçtiğini açıkladı. "Tarihi görünce güvenemedik" diyen Ataş, "Bekleyenlerden bazıları “üzerinden çok zaman geçmemiş” diyerek yine de aşıyı yaptırdı ama biz formlarımızı iptal ettik" dedi. Sosyal medyada kafa karışıklığına neden olan konuyla ilgili Prof. Dr. Esin Şenol'dan açıklama geldi.

Seda Altuğ
17 Aralık 2021 Cuma, 14:05
Tarihi geçmiş Biontech aşılarına büyük tepki: Üstünde neden tarih var o zaman?
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi tedavisinde kullanılan ilaç ve aşılarla ilgili yeni bir konu gündeme geldi.

Son kullanma tarihi geçen Favipiravir ilacı ve Çince yazılı Biotench aşıların ardından şimdi de Covid-19 aşısında son kullanma tarihi krizi yaşanıyor. Koronavirüs aşısı için 3.dozu yaptırmaya giden yurttaşlar, son kullanma tarihi geçmiş aşılarla karşılaşıyor. 

"GÜVENEMEDİK VE FORMLARIMIZI İPTAL ETTİK"

16 Aralık'ta koronavirüs 3. doz aşısını olmaya giden ancak aşının son kullanma tarihinin 9 Aralık 2021'de dolduğunu fark eden ünlü müizisyen Aytekin Ataş, konuyla ilgili yaşadıklarını Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı. 

16 Aralık tarihinde eşiyle beraber özel bir hastaneye aşı olmaya gittiklerini belirten Ataş, "Hastaneye gittiğimizde bize verilen formu imzaladıktan sonra sırada bekleyen bir hanımefendinin hemşireyle son kullanma tarihi üzerine konuştuğunu duyduk. Aşının flakonuna bakmak istedik. Sağolsun hemşire gösterdi ve SKT’nin 9 Aralık'ta geçtiğini gördük. Kontrol etmek için gidip başka flakonlara da baktı. Onlarda da durum aynıydı. Bekleyenlerden bazıları “üzerinden çok zaman geçmemiş” diyerek yine de aşıyı yaptırdı ama biz güvenemedik ve formlarımızı iptal edip ayrıldık" dedi. 

Yaşanan bu durumu Twitter hesabından paylaştıktan sonra bazı kullanıcıların yurtdışında bazı üniversitelerin ve Pfizer'in SKT uzatmasıyla ilgili yazılarını paylaştıklarını söyleyen Ataş, "O yazılarda da saklama koşullarına bağlı olarak uzatmanın mümkün olmadığı bazı istisnalar vardı ve bazı ülkelerde tarihi geçmiş aşıların imha edildiğini okuduk. Madem eldeki aşı stokunda SKT’si geçmek üzere olan aşılar vardı, keşke hatırlatma dozunu erkene alma kararı 2-3 hafta önce verilseydi de bu belirsizlik yaşanmasaydı. Net bir cevap alıp güvendiğimiz bilim insanları tarafından da teyit edilince gidip hatırlatma dozunu yaptırmak istiyoruz" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları ise koronavirüs için 3. doz aşı olmaya gittiklerinde yaşananları şöyle anlattı:

HAZAL KAYA'DAN DA TEPKİ GELDİ

Öte yandan ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan da tarihi geçmiş Biontech aşısıyla ilgili bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından 11 Aralık tarihli Biontech aşısını paylaşan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya takip etmenin faydaları... 11 Aralık'ta tarihi dolmuş aşı olacaktık şişeyi görmek istemesem. Yapılan açıklama da tarihi geçtikten sonra 9 ay daha kullanılabiliyor aşılar. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir yazısı varmış. Aşının üzerinde neden son kullanma tarihi var o zaman?"

"TEDİRGİN OLMAYIN"

Koronavirüs 3. dozuyla ilgili kafa karıştıran bu konuya ilişkin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Esin Davutoğlu Şenol, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden gelen açıklamayı paylaşan Şenol, "Aşıların Raf Ömrüne dair üretici Firma tarafından yapılan ve onaylı güncelleme. Tedirgin olmayın" ifadelerini kullandı. 


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