Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan 'tarihi geçmiş aşılar' iddiasıyla ilgili açıklama
Son dakika | Son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının yurttaşlara uygulandığı iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı, son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının yurttaşlara uygulandığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, "10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır" diyerek etiket değişikliği yapıldığını duyurdu.
Bakanlık, "ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığı iddialarına yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur" diyerek açıklama yaptı.
"Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Covid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır" diyen Bakanlık, iddialara şu yanıtı verdi:
"TÜM AŞILARIN RAF ÖMRÜ, ÜRETİM TARİHİNDEN İTİBAREN 9 AYA ÇIKARILMIŞTIR"
- Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır.
"AŞILARIN SON KULLANMA TARİHLERİNİN GEÇMESİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"
- Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsü’nün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. -80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır.
- Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler.
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