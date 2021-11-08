Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: 5. dalga başladı!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Avrupa ülkelerinde 5. dalganın başladığını belirterek vaka artışının nedenlerini açıkladı. Ceyhan, "Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız." dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgındaki son durum hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
“Avrupa'da 4. dalga bitmeden 5. dalga başladı” diyen Ceyhan,” Aslında hâlâ 1. dalgadayız ama 2,3,4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum. Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu.” ifadelerini kullandı.
Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
AVRUPA’DA 4. DALGA BİTMEDEN 5. DALGA BAŞLADI
Aslında hala 1. dalgadayız ama 2,3,4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum. Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu.
Türkiye’de 1 ve 2 dalga arası günlük 1.000, 2 ve 3 dalga arası 5.000, 3 ve 4 dalga arası 10 bin vaka gözlendi. Bu kez Avrupa’da çok sayıda ülkede 4. dalga bitmeden, 5. dalga başladı. Bunun nedenleri: 1) Önlemlerin ve kısıtlamaların yetersizliği, 2) İş yerlerinde, toplu taşımada ve toplanmalarda(düğünler, kapalı alanlarda toplantılar, spor karşılaşmaları, kongreler, okullar) artan kalabalıklar.
Etkenin özelliği: Delta varyantının bulaşma özelliği, aşı ile % 80 toplumsal korunma hedefinden giderek uzaklaşmamız, aşılama % 80 orana ulaşmadıkça, aşılanma arttığında doğru orantılı olarak vaka sayısının da azalacağı yanılgısı.
Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız. Vaka artan ülkelerde günlük ölü sayıları da artıyor."
1)— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) November 7, 2021
AVRUPA’DA 4. DALGA BİTMEDEN 5. DALGA BAŞLADI
- Aslında hala 1. dalgadayız ama 2,3,4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum.
- Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu. pic.twitter.com/QZ4lkgO9j8
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