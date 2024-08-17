Mehmet Ceyhan’dan ‘maymun çiçeği’ uyarısı: ‘Devlet aşı karşıtlarını susturmalı’

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'deki aşı karşıtlığı ve maymun çiçeği hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 18:09
Mehmet Ceyhan’dan ‘maymun çiçeği’ uyarısı: ‘Devlet aşı karşıtlarını susturmalı’
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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Halk TV'de katıldığı Bengü Şap Babaeker ile Sansürsüz programında Türkiye'deki aşı karşıtlığı ve maymun çiçeği hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünya genelinde yeniden artış gösteren maymun çiçeği vakalarının Türkiye'yi de etkileyebileceğini belirterek, bu duruma karşı ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguladı. 

Özellikle aşı karşıtlığının salgınlarla mücadelede büyük bir engel oluşturduğunu ifade eden Ceyhan, "Eninde sonunda maymun çiçeği aşılaması yapılacak. Devlet şimdiden aşı karşıtlarını susturmalı" ifadelerini kullandı.


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