Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 19 ile yeni vali atandı. Peki, Mehmet Fatih Çiçekli kimdir? Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kaç yaşında, nereli? Mehmet Fatih Çiçekli hangi görevlerde bulundu?

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR?

1976 yılında Bayburt’ta doğan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, ilk öğrenimini Ankara/Sincan’da, ortaokul ve lise eğitimini Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Meslek Hayatının Başlangıcı

Üniversite eğitiminin ardından yaklaşık 7 yıl boyunca Rekabet Kurumu’nun çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Kaymakamlık ve İdari Görevleri

Mülki İdare Amiri olarak;

Ordu/Çaybaşı,

Bursa/Büyükorhan,

Antalya/Gündoğmuş ilçelerinde vekâleten,

Karabük/Yenice,

Iğdır/Aralık,

Elazığ/Palu ilçelerinde ise asaleten görev yaptı.

Bu görevlerin ardından Sakarya Vali Yardımcısı olarak hizmet verdi.

Askerlik ve Yurtdışı Eğitimleri

Vatani görevini İstanbul Merkez Komutanlığı’nda, Deniz Teğmen rütbesiyle Disiplin Subayı olarak tamamladı.

Görevi sırasında İçişleri Bakanlığı tarafından;

The University of Sheffield’da Pre-MBA Eğitimi almak üzere 9 ay süreyle İngiltere’ye,

“Çin Devlet Sistemi Hakkında Eğitim Programı” kapsamında 1 ay süreyle Çin Halk Cumhuriyeti’ne gönderildi.

Aldığı Ödül

Karabük/Yenice Kaymakamlığı döneminde yaptığı çalışmalar ve özellikle ilçenin turizme kazandırılmasına yönelik proje faaliyetleri nedeniyle, 2010 yılında “Türk İdareciler Derneği” tarafından “Vali Hüseyin Öğütcen – Yılın İdarecisi” ödülüne layık görüldü.

Son Görevleri ve Valilik Ataması

27 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul Vali Yardımcısı olarak göreve başladı. 2023 genel seçimleri sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Özel Kalemi olarak atandı. Ardından İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 19.09.2024 tarihli ve 32667 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Karaman Valisi olarak atandı ve 26.09.2024 tarihinde görevine başladı.

Özel Hayatı

İyi derecede İngilizce bilen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ile evli olup, iki erkek çocuk babasıdır.