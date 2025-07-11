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Mehmet Murat Çalık tekrar cezaevine sevk edildi!

Mehmet Murat Çalık tekrar cezaevine sevk edildi!

11.07.2025 14:31:00
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Haber Merkezi
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Mehmet Murat Çalık tekrar cezaevine sevk edildi!

Cezaevinde rahatsızlanarak 9 Temmuz'da hastaneye kaldırılan ve dün anjiyoya alınan Mehmet Murat Çalık, yeniden cezaevine gönderildi. Çalık'ın ellerinin kelepçelendiği görüntü tepki çekti. CHP'li Gökan Zeybek, Çalık'ın kelepçeli görüntüsüne tepki göstererek "Bunun adı açıkça cinayete teşebbüstür! Ağır hasta bir insan, sürekli hastaneye yatırılan bir insan... Göz göre göre ölüme mi gönderiliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumunun ciddiyetine ve tüm uyarılara karşın yine Buca Cezaevi'ne gönderildi.

Çalık'ın cezaevine sevk edilirken çekilen ve ellerinin kelepçelendiğinin görüldüğü görüntü ise, tepki çekti.

"BUNUN ADI AÇIKÇA CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çalık'ın kelepçeli görüntüsüne, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu kare sözün bittiği yerdir... Milletin onurlu evlatlarına reva görülen muamele bu! Bu mudur TOPLUMSAL BARIŞ!?

Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık, anjiyo olduğu hastaneden taburcu edilerek yeniden cezaevine sevk edildi. Bunun adı açıkça Cinayete teşebbüstür! Ağır hasta bir insan, sürekli hastaneye yatırılan bir insan... göz göre göre ölüme mi gönderiliyor! 

NEYİN PEŞİNDESİNİZ? 

YAZIKLAR OLSUN.

YAZIKLAR OLSUN.

YAZIKLAR OLSUN."

"HUKUKUN, VİCDANIN VE DEMOKRASİNİN DE BİLEĞİ SIKILMIŞTIR"

CHP'li Çağla Biçer, Çalık'ın bir kez daha cezaevine gönderilmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Az önce, Mehmet Murat Çalık’ın tedavi gördüğü hastaneden Buca Cezaevi’ne sevki gerçekleştirilmiştir. Sağlık sorunları ve devam eden tıbbi ihtiyaçlarına rağmen verilen bu karar, kamu vicdanında derin bir yaradır.

Bir halkın seçilmiş temsilcisi, tedavi gördüğü hastaneden kelepçelerle çıkarılırken, aslında yalnızca bir beden değil; hukukun, vicdanın ve demokrasinin de bileği sıkılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Cezaevinde sağlık problemleri nedeniyle 18 kilo verdiği açıklanan Çalık hakkındaki hastane raporunda ‘lösemi nüksü açısından yüksek riskli‘ olduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca infazını evde tamamlamasına Adli Tıp Kurumu’nun karar vermesinin uygun olduğu söyleniyor.

4 Haziran’da Silivri Cezaevi’nden İzmir’e nakledilen Çalık, 9 Temmuz'da  cezaevinde yine rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı, dün de anjiyoya alınmıştı.

İlgili Konular: #Buca Cezaevi #Hastane #Mehmet Murat Çalık

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