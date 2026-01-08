Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.01.2026 14:32:00
Haber Merkezi
Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 10 aydır cezaevinde tutulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "Bu çok riskli bir cerrahi müdahale. Yüreğimiz ağzımızda biz de bekliyoruz alacakları kararı" dedi.

Daha önce iki kez kanseri yenen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi yapılmıştı.

Murat Çalık, İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Biyopsi konusunda doktorlarla görüş alışverişinde bulunacak.

"DOKTORLAR BİZZAT GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

Eşi Zehra Çalık Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "2-3 hafta önce boynundan biyopsi alınmıştı. Yetersiz gelmiş. Doktorlar kitlenin tamamını almak istiyor. Ancak bu çok riskli bir cerrahi müdahale. Çünkü şah damara yakın bir nokta. O yüzden doktorlar Murat ile bizzat görüşmek istedi. Ne karar verecekler bilmiyorum. Yüreğimiz ağzımızda biz de bekliyoruz alacakları kararı..." ifadelerini kullandı.

