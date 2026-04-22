Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına neden olmuştu: Adem Soytekin'in avukatı, o avukatla duruşmaya girmiş!

22.04.2026 15:40:00
Batuhan Serim
Adem Soytekin’in avukatı Simge Emeç Büyük'ün, Soytekin’in Mehmet Pehlivan’ın atadığını iddia ettiği avukat Onur Büyükhatipoğlu ile birlikte 2021’de aynı davaya girdiği ortaya çıktı.

İBB Davası’nda etkin pişmanlıktan yararlanan Adem SoytekinEkrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan bana avukat atadı” demiş ve Pehlivan bu iddia üzerine tutuklanmıştı. Atandığı iddia edilen avukat Onur Büyükhatipoğlu’nun 2021’de Soytekin’in avukatı olarak duruşmasına girdiği öğrenilmişti. 

Büyükhatipoğlu’nun ASOY İNŞ. adına 2021’de katıldığı duruşmaya; Adem Soytekin’in diğer firması olan AYEKS İNŞ. avukatı olarak katılan avukatı Simge Emeç Büyük’ün, İBB Davası’nda da Soytekin’in avukatı olduğu ortaya çıktı. 

Yani Soytekin’in duruşmadaki avukatı Simge Büyük, Onur Büyükhatipoğlu’nun 2021’de Soytekin’in avukatı olarak duruşmasına girdiğini biliyor.

Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'dan tutuklamalara 'gerekçe' tepkisi: 'Lütuf değil, anayasal haktır'
Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'dan tutuklamalara 'gerekçe' tepkisi: 'Lütuf değil, anayasal haktır' Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 106 kişinin tutukluluğu hakkında karar vereceğini belirterek, "Farklı suçlamalar, farklı olaylar ve farklı insanlar olmasına rağmen 106 kişi aynı 'gerekçesizlikle' tutuklu. Özgürlüğünden mahrum bırakılan her insan hakkında somut ve şahsileştirilmiş bir gerekçe ortaya koymak zorundasınız. Gerekçe lütuf değil, Anayasal bir haktır" açıklamasında bulundu.
İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, diploma davasının görüldüğü mahkemeye seslendi: 'Dün ısrar edenler oldu, yarın da olacak...'
İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, diploma davasının görüldüğü mahkemeye seslendi: 'Dün ısrar edenler oldu, yarın da olacak...' Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, diploma davasının görüldüğü mahkemeye seslenerek, “Hakimlere vicdanlarıyla karar vermesi çağrısını yapmayı bırakalı bir hayli oldu. Zaten de hak ve özgürlükler hakim de olsa avukat da olsa bir kimsenin vicdana, merhametine bırakılmamalı” dedi.
34 barodan Mehmet Pehlivan'ın tahliyesi için dilekçe
34 barodan Mehmet Pehlivan'ın tahliyesi için dilekçe Aralarında Ankara, İzmir, Trabzon, Ağrı barolarının olduğu toplam 34 baro, tutuklu meslektaşları avukat Mehmet Pehlivan’ın tutukluluk incelemesi sonucunda verilen tutukluluğa devam kararına karşı mahkemeye tahliye talebiyle dilekçe gönderdi.