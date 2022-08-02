Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya'nın ödülleri nelerdir?

02 Ağustos 2022 Salı, 18:20

6 sezondur Masterchef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan şef Mehmet Yalçınkaya, zaman zaman sert mizacı ve disiplinli tavırlarıyla dikkat çekiyor. Oldukça başarılı bir kariyere sahip olan Yalçınkaya, aynı zamanda dünya çapında başarılı işlere imza atmıştır. İşte ünlü şefe dair merak edilenler...

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

4 sezondur MasterChef programında jüri üyeliği yapan 48 yaşındaki şef Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da doğdu. Yalçınkaya, 1998 yılından beri mesleğini devam ettirmektedir.

YALÇINKAYA'NIN BAŞARILARI NELERDİR?

Ünlü şef, Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2008'de katılmış olduğu, dört yılda bir yapılmakta olan IKA/Olympiade der Köche A katagorisinde dünya üçüncüsü oldu.

2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirdi. Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı gibi pek çok uluslararası organizasyonda yer aldı. 'Fusion Mutfak' akımını Türkiye'de ilk kullanan kişidir. 2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatları'nda dünya ikincisi oldu.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN KAÇ ÖDÜLÜ VAR?

“En İyi Şef Ödülü”

“Gümüş Madalya” (2012 Dünya Aşçılar Olimpiyatları)

“Bronz Madalya” (Ika Olimpiyade Der Köche A')

“A kategorisi Dünya Üçüncülüğü”

“Euroturk Chefs Team Merit Diploma”

MEHMET YALÇINKAYA'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Mehmet Yalçınkaya'nın Emre, Utkan ve Sude adında 3 çocuğu vardır. Zaman zaman gündeme gelen Mehmet şefin kızı Sude Yalçınkaya Youtube ve Instagram hesabını aktif şekilde kullanıyor.

MEHMET ŞEFİN ELİNE NE OLDU?

Jürisi olduğu yarışmada sol elini cebinden çıkarmayan Yalçınkaya'nın eline ne olduğu izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında. Yalçınkaya, uzun yıllar önce elini kıyma makinasına kaptırdı ve 3 parmağını kaybetti.