Kerem Atakan Kesgin kimdir? Kerem Atakan Kesgin'in maaşı ne kadar? Kerem Atakan Kesgin'in kariyeri...
Futbolda transfer döneminin hız kazanmasıyla takımlardaki değişiklikler devam ediyor. Gündemi değiştiren son hamle Beşiktaş'tan geldi. Siyah-beyazlılar iddiaya göre; Emirhan İlkhan'ın takımdan ani bir şekilde ayrılmasına karşın, Sivasspor'da forma giyen Kerem Atakan Kesgin'i gözüne kestirdi. Peki, Kerem Atakan Kesgin kimdir? Kerem Atakan Kesgin'in maaşı ne kadar? Kerem Atakan Kesgin'in kariyeri...
Beşiktaş, rekabetin ve mücadelenin yoğun geçtiği transfer döneminde 18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ı Torino'ya göndermeye hazırlanıyor. İddiaya göre, Siyah- beyazlı takım, orta sahada ter döken İlkhan'ın yerini Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'le doldurmayı planlıyor. Peki, iddiaların odağındaki Kerem Atakan Kesgin kimdir?
KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?
21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, 5 Kasım 2000 yılında Tokat, Turhal'da doğmuştur. Orta saha mevkiinde oynayan 1.76 metre boyundaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da ve Türkiye U-19 millî takımında forma giymektedir.
KEREM ATAKAN KESGİN KULÜP KARİYERİ
Altyapı kariyeri
Futbola 2011’de Turhal Gençlerbirliği’nde başladı. Eski Bucasporlu futbolcu Hüseyin Nazlı vasıtasıyla 2013 yılında Bucaspor altyapısına transfer oldu.
Profesyonel kariyeri
4 Nisan 2017 tarihinde altyapısından yetiştiği Bucaspor’la iki yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. 31 Ocak 2018 tarihinde Göztepe’ye transfer oldu.
Millî takım kariyeri
2015’te başlayan millî takım kariyerinde Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 millî takımlarında forma giydi. Türkiye U-17 millî takımıyla 2017 yılında Hırvatistan’da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynadı. Halen Türkiye U-19 millî takımında forma giymektedir.
KEREM ATAKAN KESGİN MAAŞI NE KADAR?
Sağ ayaklı futbolcunun 2021-2022 yılı için yıllık maaşı, €230.000 olarak biliniyor.
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