Kerem Atakan Kesgin kimdir? Kerem Atakan Kesgin'in maaşı ne kadar? Kerem Atakan Kesgin'in kariyeri...

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:46

Beşiktaş, rekabetin ve mücadelenin yoğun geçtiği transfer döneminde 18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ı Torino'ya göndermeye hazırlanıyor. İddiaya göre, Siyah- beyazlı takım, orta sahada ter döken İlkhan'ın yerini Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'le doldurmayı planlıyor. Peki, iddiaların odağındaki Kerem Atakan Kesgin kimdir?

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, 5 Kasım 2000 yılında Tokat, Turhal'da doğmuştur. Orta saha mevkiinde oynayan 1.76 metre boyundaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da ve Türkiye U-19 millî takımında forma giymektedir.

KEREM ATAKAN KESGİN KULÜP KARİYERİ

Altyapı kariyeri

Futbola 2011’de Turhal Gençlerbirliği’nde başladı. Eski Bucasporlu futbolcu Hüseyin Nazlı vasıtasıyla 2013 yılında Bucaspor altyapısına transfer oldu.

Profesyonel kariyeri

4 Nisan 2017 tarihinde altyapısından yetiştiği Bucaspor’la iki yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. 31 Ocak 2018 tarihinde Göztepe’ye transfer oldu.

Millî takım kariyeri

2015’te başlayan millî takım kariyerinde Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 millî takımlarında forma giydi. Türkiye U-17 millî takımıyla 2017 yılında Hırvatistan’da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynadı. Halen Türkiye U-19 millî takımında forma giymektedir.

KEREM ATAKAN KESGİN MAAŞI NE KADAR?

Sağ ayaklı futbolcunun 2021-2022 yılı için yıllık maaşı, €230.000 olarak biliniyor.