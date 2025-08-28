Mektup sonrası ses yükseldi: AKP'ye yakın kalemlerden Ayşe Barım çağrısı

Gezi direnişi soruşturması kapsamında 28 Ocak'ta tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Barım hakkında iktidara yakın kalemlerden peş peşe 'tutuksuz yargılama' çağrısı geldi. İktidara yakınlığı ile bilinen yazarlardan Cem Küçük ve Abdulkadir Selvi'nin ardından Ahmet Hakan da bugün Hürriyet gazetesindeki köşesine Ayşe Barım'ı taşıdı.

Yazarlar özetle, Barım'ın tedavi sürecinin sağlıklı işlemesi için 'tutuksuz yargılamayı' işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Ayşe Barım, dün cezaevinden bir mektup kaleme aldı.

Barım mektubunda, ciddi sağlık sorunlarından bahsederek, "Devletime ve adalete inancımı kaybetmeden YAŞAMAK istiyorum" ifadelerini kaydetti.

Barım ayrıca, son 3 ay içerisinde kalp rahatsızlığından kaynaklı olarak 6 kez baygınlık geçirdiğini ve bu süre kapsamında 30 kilo kaybettiğini de mektubuna ekledi.