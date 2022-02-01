Melih Gökçek hakkında yeni dosya: Bitki alımında 958 milyon TL usulsüzlük
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Teftiş Kurulu, 2015'te yapılan "Belediyeye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi" ihalesinde 576 milyon 677 bin TL’lik kamu zararının ardından, 381 milyon 835 bin TL'lik daha yeni usulsüzlük tespit etti. Usulsüzlüğe ilişkin eski Başkan Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında görevinden istifa ettirilen eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, 2015 yılında yapılan "Belediyeye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi" ihalesi ile toplamda 958 milyon 512 bin 143 lira usulsüzlük ve kamu zararı tespit edildi. ABB Teftiş Kurulu’nın hazırladığı öğrenilen rapora yansıyan bu tespitle ilgili Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
ABB Teftiş Kurulu, daha önce aynı ihaleye ilişkin 2020 yılında 576 milyon 677 bin liralık kamu zararı ve usulsüzlük tespit etmişti. Konu savcılığa bildirilerek, Gökçek ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Kurul aynı ihaleye ilişkin yeni tespitlerini Ocak 2022 tarihinde yaptı. Yeni tespitte 381 milyon 835 bin 142 liralık kamu zararı ve usulsüz işlem görüldü.
Yeni zarara ilişkin de yine Gökçek ve sorumlular hakkında 31 Ocak 2021 tarihinde suç duyurusunda bulunuldu.
Yeni tespite ilişkin hazırlanan raporda, ihale kalemlerinin çoğunun uygulamada kullanılmadığı, pahalı kalemlerin öngörülen miktarların çok üstünde alındığı, yaklaşık maliyet hesaplamalarının tekniğe aykırı olduğu ve yüksek tutarlarda gereksiz iş artışları ve ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.
Raporda, dikilen ithal ağaçların çukur genişliğine uygun dikilmediği, kullanılmayan harç malzemelerinin kullanılmış gibi gösterildiği, çapalama işleminde kıyas tablosunun aldatıcı düzenlenip pahalıya yapıldığı, kesin hesap raporunun düzenlenmediğine ve uygulama yapılmadan ilaçlama ödemesi yapıldığı anlatıldı.
Hazırlanan raporlara göre 2015 tarihli ihale nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplamda 958 milyon 512 bin 143 lira zarara uğratıldığı bilgisine yer verildi.
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