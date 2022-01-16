'Cemaatin Ankara yöneticisi' denilmiş FETÖ'ye milyonlar bağlamıştı: Melih Gökçek'ten 'darbeyi ben önledim' çıkışı

16 Ocak 2022 Pazar, 16:12

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, TV 100'de "Pazar Siyaseti" adlı programa konuk oldu.

ABB Başkanlığı döneminde, FETÖ-AKP ayrışmasında “milat olarak kabul edilen” 17/25 Aralık 2013’ten 3 ay sonra, örgütün yayın organları olduğu gerekçesiyle kapatılan Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Kanaltürk ve Bugün televizyonlarına 375 bin TL’lik reklam vererek, maddi kaynak sağladığı ortaya çıkan Gökçek, Ankara'da Fethullahçı darbe girişimini önleyen kişi olduğunu savundu.

Fethullahçılara yardım ettiği ortaya çıkan ve FETÖ sebebiyle İngiltere'den iadesi istenen firari iş insanı Akın İpek'in de "Cemaatin Ankara yöneticisi" olarak tanımladığı Gökçek, "Eğer Türkiye’de darbe olamadıysa, olamamasında birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek’tir" dedi.

Hakkında 40'a yakın suç duyurusu olan Gökçek'in "Biz Ankara’da darbeyi önleyen kişiyiz" sözleri dikkat çekti.

İşte o anlar: