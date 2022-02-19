Melih Gökçek krizi Lozan'a bağladı: Yanıt tarihçiden geldi
AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ekonomik krizi Lozan'a bağladı. Gökçek'e yanıt ise tarihçi Ümit Doğan'dan geldi.
AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından tepki çeken bir açıklama yaptı.
Melih Gökçek açıklamasında, son dönemdeki ekonomik krizi hatırlatarak Lozan Anlaşması’na dikkat çekti.
Krizi Lozan’a bağlayan Gökçek, "Batum'u, Musul'u, Rakka'yı, Süleymaniye'yi ve Kerkük'ü Lozan'da satanlara lanet olsun. Bugün buralar Türkiye topraklarına dahil olsa ekonomik sıkıntı mı kalırdı? Bu toprakları yabancılara peşkeş çekenlerin mezarları ateşle dolsun inşallah” dedi.
YANIT TARİHÇİDEN GELDİ
Gökçek’e yanıt ise tarihçi Ümit Doğan’dan geldi. Doğan, "Türk milletinin namusunu Sevr'de satanlara lanet olsun" dedi.
Doğan, "Türk milletinin namusunu Sevr'de satanlara lanet olsun. Lozan'da Sevr'i yırtıp atarak Türk milletinin namusunu kurtaranlara selam olsun. Yaşa, var ol Atatürk!” ifadelerini kullandı.
Türk milletinin namusunu Sevr'de satanlara lanet olsun. Lozan'da Sevr'i yırtıp atarak Türk milletinin namusunu kurtaranlara selam olsun. Yaşa, var ol Atatürk! https://t.co/D0F430FV68— Ümit Doğan (@tsumut71) February 18, 2022
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