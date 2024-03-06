Melih Gökçek’in hedefi yine İmamoğlu: Yanlış çeviriyi paylaştı, ‘içeri alınmalı’ dedi

Yayınlanma: 06.03.2024 - 13:24

Güncelleme: 06.03.2024 - 13:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Ahmet Güneştekin’in Yaşar Kemal anısına düzenlediği bir geceye katılmış ve burada sanatçılar Kubat ile Rojda’nın seslendirdiği eserleri dinlemişti.

Sanatçı Rojda, Özcan Deniz’in de amcası olan dengbej (hikaye anlatıcı) Şakiro’nun seslendirdiği ‘Vey Dil’ adlı Kürtçe olan eseri söylemişti. İmamoğlu, dün katıldığı Halk TV yayınında dinlediği eserden etkilendiğini söylemişti.

Bunun ardından Veryansın TV’de yayın yapan Erdem Atay, “İmamoğlu’nun dinlediği şarkının Türkçesi” diye başka bir şarkının Türkçesini paylaştı.

Yayında ‘Heval Kamuran’ adlı, çatışmada öldürülen bir terörist hakkındaki şarkının çevirisini okuyan Atay ve Engin Balım, İmamoğlu’nun ‘bu ülkenin askerine namlu doğrultanlarla kalbinin bir attığını’ öne sürdü.

Veryansın TV yayınındaki söz konusu anları alıntılayan Ankara'nın eski belediye başkanı AKP'li Melih Gökçek şunları yazdı:

“EKREM BU AĞITA GERÇEKTEN “çok etkilendim, duygulandım” DEDİYSE, HEMEN İFADESİ ALINIP İÇERİ ATILMALI…”

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da aynı paylaşımı alıntılayarak “İmamoğlu’nu ağlatan ağıt Türk düşmanlığını anlatıyormuş. Anlamadığın şeye ağlamayacaksın. Lütfen ekteki videoda ağıtın Türkçesini dinleyin” ifadelerini kullandı.

TÜRKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu paylaşımların ardından İmamoğlu’nun dinlediği ve çarpıtılan ağıdın Türkçe sözleri ortaya çıktı. Söz konusu ağıdın Türkçesi şu şekilde:

“Beyim, beyim, beyim….

Vay gönül, vay gönül, vay gönül…..

Ey Allahım viran eyle gönülsüz gönülü, tıpkı urgansız ve çulsuz bir öküz gibi

Tıpkı kolsuz bir entari gibi, tıpkı üzerinde arı kuşu ve bülbül olmayan ağaç gibi

Tıpkı içinde güller olmayan, çıplak has bahçe gibi

Yeterki rezil gönül aşık olsun

Dilenme torbası omuzunda olsun

İstersen dilenme yeri burada olmasın

On iki yabancı devlette, Rus, Alman, Amerikan, gavur ellerinde olsun

Torba delik olup dilendiği şey dökülse

Kulların duvarlarının diplerinde olsa

İnsanın yiyeceği bir parça darı ekmeği ve de mısır olsa

Yastığı taş olsa

Ey evi yıkılası, ister yorganın geven olsun

İstersen insanın döşeği de kirpi postundan olsun

Başını koyduğun taştan olsun

Yeter ki viran olası köylerde rezil gönül aşık olsun

Ay gönül, hey gönül.”