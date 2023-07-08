Memleket Partisi'nde dansıyla gündem olan milletvekili adayı Cem Saygı hastanelik oldu

Yayınlanma: 08.07.2023 - 07:41

Güncelleme: 08.07.2023 - 07:43

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri öncesi dans videosuyla gündem olan ve yaşanan süreçte Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adaylığından istifa eden Cem Saygı, Kdz. Ereğli 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde fenalaştı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşan Saygı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Festivalde görevli güvenlik görevleri de Saygı’nın bulunduğu sedyenin ambulansa kadar taşınmasına destek verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansa alınan Saygı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saygı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.