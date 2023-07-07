Kız arkadaşına kucak dansı yapan YouTube fenomeni hapis cezasıyla karşı karşıya

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:30

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:35

Gerçek adı Paul Denino olan YouTube yayıncısı Ice Poseidon, yaptığı sıra dışı şeyleri canlı yayınlamasıyla tanınıyor ve takipçileri gittiği her yere bomba ya da silahlı saldırı ihbarları yapıyor.

Yayıncının bu sebeple başının pek çok kez kolluk kuvvetleri ile belaya girdiği biliniyor. Fakat son yayını, hapiste geçecek beş yılına ya da ağır bir para cezasına mal olabilir.

İŞLETMECİ ŞİKAYET ETTİ

28 Haziran'da, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir restoranda yemek yedikleri sırada, transparan bir vücut çorabıyla kız arkadaşı Kimberlee'ye kucak dansı yapmaya başlayan Denino ve beraberindekiler, "Tayland'da bunu yapamayacaklarını" söyleyen işletmecinin tepkisiyle karşılaştı.

Öfkelenen işletmeci, her birinin pasaportunu istedi. Sonrasında Denino ile beraber herkesin tutuklandığı ortaya çıktı.

SUÇU: MÜSTECHEN İÇERİK

Denino, olayın ardından yazdığı sosyal medya iletisinde şu ifadelere yer verdi: "Baskı altında suçu kabul etme ve özür dileme, karşılığında sabıka fotoğrafı... Hangi suç? Hiçbir fikrim yok. Kimse bana çiğnediğim yasanın ne olduğunu söylemedi..."

Kucak dansını canlı yayınlandığı için Denino'nun "müstehcen içerik yaymakla" suçlandığı açıklandı.

Ice Poseidon takma adıyla bilinen YouTube yayıncısı Paul Denino

BAHANESİ: SARHOŞTUM...

Denino, tutuklandığı sırada pis bir hücreye atıldığını ve tuvaletini yapması için de eline bir kova tutuşturulduğunu iddia etti.

Olayın ardından Twitter'da bir özür mesajı yayınlayan Denino şunları kaydetti:

"Sebep olduğum eylemlerin ciddiyetini bilmiyordum ve sadece eğlenmeye çalışıyordum. Özür dilerim. Sarhoştuk, bir odadaydık. Yaptığım şeyin ciddiyetini anlayamadım."

KEFALETLE KURTULAMADI

Denino, Discord üzerinden yaptığı bir başka açıklamada, tüm grup için toplam 12 bin dolar (Yaklaşık 300 bin TL) tutarında kefalet ödemek zorunda kaldığını iddia etti.

Buna ek olarak, "Gelecek yılki duruşmaya kadar Tayland'da kalması gerekebileceğini" söyledi.

Yayıncı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hepimiz fazlaca hapis cezası gerektiren ağır suçlamalarla karşı karşıyayız. Eğer 5 yıl ceza alırsam kendimi öldüreceğim. Tayland hapishanesinde hayatta kalmam mümkün değil..."