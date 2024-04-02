Memnu hak nedir? Memnu haklar ne demek?

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı. Peki, memnu hak nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:34
Memnu hak nedir? Memnu haklar ne demek?
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DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, 31 Mart'taki yerel seçimde Van Büyükşehir Belediyesi başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarından elinden alındığını bildirdi. Peki, memnu hak nedir? 

MEMNU HAK NEDİR?

Türk Ceza Kanunu’nun 1. kitabının “Yaptırımlar” başlıklı 3. kısmının “Güvenlik Tedbirleri” başlıklı 2. Bölümü’nde yer alan 53. maddesinde düzenlenmektedir. TCK’nin 53. maddesine göre hak yoksunluğu kural olarak, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olunması durumunda, mahkûm olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı ifade etmektedir. Kısacası belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma için aşağıdaki şartların olması gereklidir. 

Bunlar;

İşlenen suç kasıtlı suç olmalıdır.

Hapis cezasına hükmedilmelidir.

Fail 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar aşağıdaki hakları kullanamaz.

TCK’nin 53. Maddesi’nde belirtilen hak yoksunlukları ise şunlar:

Kamu görevinin üstlenilmesinden, atanmaya ve seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksunluk,

Seçme ve seçilme ehliyetinden yoksunluk,

Velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksunluk,

Vakıf, dernek, sendika, şirket ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksunluk.

Resmî izne tabi bir meslek veya sanatı icra etmekten yoksunluktur.


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