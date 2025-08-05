Memur ile memur emeklisine yapılan zammın yarısı uçtu: Emekçinin zammı buharlaştı

Milyonlarca memur ile memur emeklisine bu yılın ikinci yarısında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı verildi. TÜİK’in dün yayınladığı verilere göre, temmuzda enflasyon yüzde 2.06 oldu. Böylece verilen zammın yaklaşık yarısı daha ilk aydan uçmuş oldu. Memur ve memur emeklisinin enflasyon nedeniyle uğradığı kayıplar ise aylık olarak karşılanmıyor. 6 ayın sonunda enflasyon yüzde 5’i aşarsa aradaki fark ocak ayında memur ile memur emeklisine ödenecek. O zamana kadar kayıplar devam edecek.

ASGARİDE ERİME BÜYÜK

TÜİK’in verilerine göre, 7 aylık enflasyon oranı ise yüzde 19.08 olarak gerçekleşti. Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmadı. Yıl başından bu yana 22 bin 104 lira olarak devam ediyor. Enflasyondaki artış dikkate alındığında, asgari ücret yıl başından bu yana 4 bin 217 lira erimiş durumda. Asgari ücrete yıl başına kadar da zam olmayacak. Yeni yılda yapılacak zammı da yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi ocak sonu, şubat başında alabilecek. O zamana kadar açlık sınırının altındaki ücreti almaya devam edecek.

‘EK ZAM YAPILMALI’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyon verilerini değerlendirirken, “Toplu sözleşme masasında memurların ve emeklilerin kayıplarını telafi edecek şekilde ek zam yapılmalı, maaş artışlarında refah payı uygulamasına geçilmeli, enflasyon farkı maaşlara aylık yansıtılmalı, ekonomik gerçekler dikkate alınarak gelir vergisi adaletsizliği giderilmelidir” dedi. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya çıkarılmıştı. Milyonlarca emekli gerek asgari ücretin, gerekse de açlık sınırının çok altında aylık almaya devam ediyor. Onlar da ocak ayına kadar bu aylıkları almaya devam edecek.